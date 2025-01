Bia Miranda e Buarque trocam farpas em briga envolvendo filho; entenda

A influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda publicou nesse domingo (12) uma série de vídeos em seu Instagram alegando que a convivência com o filho, o pequeno Kaleb, de 7 meses, é dificultada pelo pai do garoto, o DJ Buarque, que detém a guarda da criança.

"Hoje, acordei com muita saudade dele, com o coração apertado", disse a ex-Fazenda em seu Instagram. Nas publicações, Bia acusa Buarque de não deixar com que ela conviva com o filho tanto quanto gostaria, já que o DJ não quer que o filho esteja no mesmo ambiente que o atual namorado da influenciadora, Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto.

Bia Miranda mora com o namorado e, segundo ela, Samuel sai de casa sempre que Kaleb está. "Nunca iria deixar alguém fazer mal para o meu filho. Acho que isso já é picuinha. Ele tem que sair do condomínio para meu filho vir? Sendo que meu filho mora na frente da minha casa, mora na minha frente e não posso ver meu filho", disse ela.

Sobre a guarda da criança, Bia disse que, com a publicação dos vídeos nas redes sociais, teme que o ex não a deixe ver o filho e que precise resolver o caso na Justiça. "Ninguém entende minha dor", declarou aos prantos. "Ele [DJ Buarque] usa a criança para me machucar quando estou brigada com ele. Então, preciso estar de bem com ele para poder ver o meu filho", alegou.

"O ponto é a saúde mental do meu filho"

Após as falas da ex-Fazenda, Buarque também utilizou das redes sociais para contrapor os argumentos de Bia. O DJ acusa o atual namorado da influenciadora de usar drogas durante todo o dia e que, por isso, não quer que seu filho conviva no mesmo ambiente que Samuel.

"Quem é pai, mãe, ou quem quer uma criação em paz para o filho, acredito que não vai querer viver em um ambiente de um bando de louco, com pessoas usando drogas o dia inteiro, 24 horas, com uma criança de 2 a 7 meses sendo formada, está tudo em formação, não tem nada definido", alegou Buarque.

"O ponto principal não é quem vai ver ou quem não vai ver, o ponto principal é a saúde mental, a sanidade do meu filho, a forma como meu filho vai ser tratado", continuou ele. O DJ ainda complementou dizendo que um ambiente com drogas e bebidas não faz bem para a saúde de uma criança. Em seu Instagram, Bia Miranda nega que o namorado use drogas.

Buarque ainda falou que, com o término do relacionamento entre os dois, os problemas relacionados à maternidade de Bia começaram a aparecer. Quando optaram por terminar a união, Buarque disse ter se mudado para imóvel de frente com o da influenciadora. À época, segundo Buarque, ele ficava com a criança o dia inteiro e o menino só ficava com a mãe na hora de dormir. Segundo ele, Bia preferiu repetidas vezes sair durante à noite a ficar com o filho.

Sobre a proibição do filho conviver com Gato Preto, Buarque disse que não é uma proibição e, sim, um pedido. "Não quero o meu filho em um ambiente de droga, de porradaria, com um cara que já agrediu mulheres, que diz ser pai de duas crianças e só foi registrar uma há pouco tempo, um pai que não paga pensão, um pai descompensado, um pai que vive postando groselha na internet para ganhar seguidor", disse ele.

O DJ afirmou também que a influenciadora não se aproxima do filho porque o atual namorado não gosta que ela frequente a casa do ex.

"Se eu tiver com alguém ou se eu não tiver com alguém e a pessoa, a madrasta, a ficante, a mulher do dia ou a namorada virar pra mim e falar assim: 'se você for na casa da mãe eu vou embora'. 'Pega tuas coisas e vai embora', porque o meu filho vai ser meu filho pra sempre", alfinetou.

"Agora, a minha verdade eu sei, que o meu filho não vai ser nunca a segunda opção, como você fez de segunda opção no domingo passado, que era só você ter atravessado a rua e vindo dar um beijo na criança", acusou o DJ.

"E você não veio porque esse m* falou pra você que se você viesse ele ia embora. O que você fez? Botou o galho dentro e ficou dentro de casa e deixou o teu filho como segunda opção. Aí hoje quer acordar pra fazer show? Pra falar que eu proíbo? Eu não proíbo nada. Eu só tô protegendo o meu filho. Assim como vão proteger pro resto da minha vida", disse Buarque, que também chorou ao falar sobre o assunto.

Buarque disse acreditar que a ex seja uma boa pessoa. "Você não é uma pessoa má, você é má por conta das atitudes que você toma", declarou. "Você se deixa levar pelas influências, você deixa se levar pela emoção. Só que chegou um ponto que na vida não pode ter mais emoção. A única emoção que você tem que ter é o teu filho, que você não teve até agora, e não vai ser agora que você vai aparecer chorando [que vai ter], disse ele.

