Apresentadora se pronuncia após críticas por comentário sobre Fernanda Torres: 'Há um país inteiro me atacando'

Após zombar do penteado de Fernanda Torres escolhido para usar no Globo de Ouro, a apresentadora Mercedes Cordero, que comanda o programa Vamos Las Chicas, foi alvo de críticas de brasileiros nas redes sociais. Em resposta, ela bloqueou os comentários em suas publicações e fez um desabafo sobre os ataques que recebeu.

O comentário de Mercedes, feito ao lado de sua colega Paula Galoni, foi: "Estava tão convencida de que iria ganhar que foi até mesmo sem se pentear". Como resultado, Paula também se tornou alvo de críticas e optou por trancar seu perfil no Instagram.

"Uma piada sobre o penteado de uma artista não a desqualifica. Há um país inteiro me atacando com mensagens realmente ofensivas, me ameaçando. Nunca me referi a ela em termos profissionais, nem zombei dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional", escreveu Mercedes em suas redes sociais.

Entenda o caso

O comentário sobre Fernanda Torres ocorreu durante a exibição matinal do programa Vamos Las Chicas no canal La Ciudad. Na ocasião, Paula e Mercedes discutiram o visual da atriz para a cerimônia do Globo de Ouro, onde Fernanda foi premiada como "Melhor Atriz em Filme de Drama" pela sua atuação em Ainda Estou Aqui.

Embora a conquista tenha sido um importante marco na carreira de Fernanda, o que realmente chamou a atenção das apresentadoras foi o penteado escolhido por ela. Mercedes fez uma provocação ao dizer: "Estava tão convencida de que iria ganhar que foi até mesmo sem se pentear".

As apresentadoras, então, se tornaram alvos de críticas. Paula trancou seu perfil no Instagram, enquanto Mercedes bloqueou os comentários em suas postagens e desabafou sobre os ataques que recebeu.