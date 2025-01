Após adiamento, entrevista de Fernanda Torres em talk show de Jimmy Kimmel ganha nova data

A participação de Fernanda Torres no talk show "Jimmy Kimmel Live!" está mantida. Antes cancelada devido aos incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos, a entrevista foi remarcada para a próxima quinta-feira (16). A informação foi confirmada pela emissora ABC, que transmite a atração.

Com a nova data, a atriz brasileira não irá mais dividir o sofá com o ator Timothée Chalamet, e sim com Joel McHale, famoso pela série "Community" (2009 - 2015). O episódio também contaria com a banda The Lumineers como atração musical.

Atualmente, o talk show de Jimmy Kimmel é um dos mais populares da televisão norte-americana, tendo entrevistado até ex-presidentes, como Barack Obama. O comediante também chegou a apresentar a cerimônia do Oscar quatro vezes.

Onde assistir ao programa?

Apesar de não haver uma forma de ver o talk show ao vivo, o canal oficial do programa no YouTube publica recortes de todas as entrevistas um dia depois. É provável que nas primeiras horas da madrugada da próxima sexta-feira (17), a participação de Fernanda esteja completa e de graça na plataforma.

Incêndio em Los Angeles atinge atriz

Na quinta-feira (9), Fernanda Torres anunciou aos fãs pelas redes sociais que estaria deixando temporariamente Los Angeles, por conta dos incidentes na região. Em post nos stories do Instagram, ela reforçou que está bem, mas a mudança de local foi tomada como medida de segurança.

"O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem", esclareceu Fernandda em um pequeno texto. A atriz segue nos Estados Unidos para divulgar as sessões de "Ainda Estou Aqui" no País, junto do diretor, Walter Salles.

Legenda: Atriz compartilhou atualização por meio das redes sociais Foto: reprodução

Ao todo, cerca de 30 mil pessoas precisaram deixar as suas casas de diversos locais em Los Angeles por conta das chamas. Segundo autoridades, os incêndios se iniciaram na região de Pacific Palisades e foram impulsionados por ventos fortes, o que resultou na destruição de diversas propriedades.

Mansões como as dos atores Ben Affleck, da atriz Mandy Moore, da também atriz e socialite Paris Hilton, além do ator e escritor Billy Crystal acabaram sendo afetadas.

