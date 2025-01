Entrevista de Fernanda Torres no 'Jimmy Kimmel Live!' é cancelada devido a incêndios em Los Angeles

A participação de Fernanda Torres no talk show norte-americano "Jimmy Kimmel Live!" foi cancelada devido aos incêndios florestais que atingem Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz seria entrevistada no programa nesta quinta-feira (9) para promover o filme "Ainda Estou Aqui" no País. As informações são da revista Variety.

Os outros convidados da noite seriam o ator Timothée Chalamet, que dá vida ao cantor Bob Dylan na cinebiografia "Um Completo Desconhecido", e a banda The Lumineers. Nos EUA, a atração é transmitida pelo canal ABC às 22h30, horário local. Na falta de novos episódios, o programa deve passar por reprises.

Fernanda Torres está entre alguns artistas que estão "presos" na cidade por conta do avanço do fogo. Na quarta-feira (8), ela postou uma foto no Instagram com o céu de Los Angeles vermelho, devido ao incêndio.

Outros eventos históricos na "cidade do entretenimento" foram cancelados por conta da tragédia. Entre eles, o anúncio dos indicados ao Oscar, que estava programado para o dia 17 e foi remarcado para o dia 19, além de uma sessão especial de "Ainda Estou Aqui", marcada para a última terça-feira (7).

Veja também Zoeira Herdeiras de Silvio Santos vão à Justiça para não pagar imposto sobre herança de R$ 429 milhões em paraíso fiscal Zoeira Às vésperas da estreia do BBB 25, Tiago Leifert assina contrato com SBT, diz colunista

Hollywood em chamas

A região de Los Angeles enfrenta grandes focos de incêndio desde a terça (7), quando o fogo se alastrou por Pacific Palisades, uma luxuosa comunidade aos pés das montanhas de Santa Mónica.

Conforme anunciaram autoridades americanas nesta quarta-feira, a tragédia já consumiu comunidades inteiras no entorno da cidade norte-americana, deixando cinco mortos e obrigando dezenas de milhares de pessoas a abandonar suas casas.

Segundo a AFP, as mortes ocorreram em Altadena, um subúrbio vizinho de Pasadena, ao norte de Los Angeles, onde as chamas queimaram quase 4.300 hectares. Uma estimativa do AccuWeather, um centro norte-americano de previsões climáticas, os prejuízos já superam a casa de US$ 50 bilhões, cerca de R$ 305 bilhões.