Celebridades perdem imóveis em incêndio florestal em Los Angeles, na Califórnia

Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas por incêndios que consomem desde terça-feira (7) comunidades no entorno de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes de incêndios florestais, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica.

Conforme anunciaram autoridades nesta quarta-feira (8), incêndios florestais devastavam comunidades inteiras no entorno da cidade norte-americana, deixando cinco mortos e obrigando dezenas de milhares de pessoas a abandonar suas casas.

O fogo consumiu centenas de lares na luxuosa comunidade de Pacific Palisades, onde celebridades vivem em mansões situadas em colinas. Ao leste, outro incêndio devorou mais de 2 mil hectares em Altadena.

Celebridades afetadas

A cantora e atriz Mandy Moore, da série "This is Us", contou no Instagram que deixou sua casa juntamente com seus filhos e animais de estimação, diante do avanço das chamas. "Tentando proteger as crianças da tristeza imensa que sinto. Rezando por todos em nossa linda cidade. Devastada pela destruição e pela perda. Não sei se nossa casa se salvou", publicou.

Seu colega James Wood publicou no X um vídeo que mostra chamas devorando a vegetação perto de sua casa, em Pacific Palisades, enquanto ele se preparava para abandonar o local.

Já Mark Hamill, astro de "Star Wars", informou no Instagram que deixou ontem sua casa, em Malibu.

O ator relatou que "havia pequenos incêndios dos dois lados da estrada", referindo-se a uma rodovia que conecta cidades da costa oeste americana.

A atriz Jamie Lee Curtis também foi forçada a deixar a região. "Nossa querida vizinhança desapareceu", publicou no Instagram. "Nosso lar está seguro. Muitos outros perderam tudo."