Anúncio de indicados ao Oscar 2025 é adiado devido a incêndios que atingiram Los Angeles

O anúncio dos indicados ao Oscar 2025 foi adiado para 19 de janeiro por conta da propagação do incêndio florestal na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. A mudança foi confirmada pela Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood, que é responsável pela premiação, nesta quarta-feira (8).

Conforme anunciaram autoridades nesta quarta-feira (8), incêndios florestais devastavam comunidades inteiras no entorno da cidade norte-americana, deixando cinco mortos e obrigando dezenas de milhares de pessoas a abandonar suas casas.

O anúncio dos indicados ao Oscar estava programado inicialmente para o dia 17 deste mês. A alteração da data visa dar aos membros da Academia afetados pelos incêndios mais tempo para votar.

Com o adiamento, a votação – iniciada nesta quarta-feira (8) – também ganhou dois dias a mais, seguindo até 14 de janeiro.

"Queremos oferecer nossas mais profundas condolências para aqueles que foram impactados pelos incêndios devastadores no sul da Califórnia. Tantos de nossos membros e colegas de indústria vivem e trabalham na região de Los Angeles, e estamos pensando em vocês”, afirmou o presidente-executivo da Academia, Bill Kramer, em um comunicado via e-mail para os membros.

Mesmo com as mudanças de cronograma, o Oscar 2025 segue programado para o dia 2 de março de 2025.

Alteração no SAG

O anúncio dos indicados ao Prêmio do Sindicato dos Atores (SAG Awards) de 2025 foi alterado após os incêndios. As indicações, programadas para esta quarta-feira (8), ainda ocorrem na mesma data, mas serão divulgadas por meio de um comunicado oficial. Antes, a revelação dos indicados ocorreria em um evento presencial com apresentação dos atores Cooper Koch e Joey King.

"Com uma abundância de cautela pela segurança de nossos apresentadores, convidados e equipe, o anúncio das indicações ao vivo e presencial da 31ª edição anual do SAG Awards foi cancelado devido aos incêndios florestais e às condições adversas de vento em Los Angeles", afirmou a organização do prêmio no Instagram.

Sessão de 'Ainda Estou Aqui' foi cancelada

Uma sessão especial do filme ‘Ainda Estou Aqui’ foi suspensa na noite desta terça-feira (7), por conta dos incêndios florestais que se espalharam pela cidade de Los Angeles.

O evento, que contaria com a presença do elenco e a mediação do cineasta mexicano Guillermo Del Toro, era uma parte importante da campanha que busca a indicação do filme e da atriz Fernanda Torres ao Oscar.

A exibição era destinada aos membros da Academia de Hollywood e tinha como objetivo divulgar o filme. A ideia era convencer os votantes a eleger a obra de Walter Salles como um dos indicados ao maior prêmio do cinema mundial.

A data da sessão era estratégica, visto que a votação para o Oscar se iniciou nesta quarta-feira (8). Assim, o evento era a última grande oportunidade de convencer os votantes. Outros filmes que estão na briga por uma indicação também tiveram sessões similares canceladas.

Ainda Estou Aqui sonha com uma indicação na categoria de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz Principal. Com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, as chances do longa brasileiro aumentaram de forma significativa. O anúncio dos indicados ocorre no dia 17 de janeiro.

Eventos suspensos

A estreia de "The Last Showgirl", filme estrelado por Pamela Anderson, foi cancelada, enquanto nuvens cinzas cobriam o céu de Los Angeles. A Paramount também cancelou o tapete vermelho do musical "Better Man", de Robbie Williams.

Por sua vez, a Netflix suspendeu uma coletiva de imprensa sobre o vitorioso "Emilia Pérez", que levou quatro Globos de Ouro no último domingo.

A gravação das séries "Grey's Anatomy" e "Hacks" foi pausada, assim como o programa noturno de entrevistas "Jimmy Kimmel Live".

O parque temático Universal Studios fechou, devido às condições climáticas e ao avanço dos ventos.