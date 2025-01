Incêndio florestal causa pânico e evacuação em massa em Los Angeles; quase 50 mil já deixaram suas casas

O incêndio florestal que atinge desde a terça-feira (7) uma região de Los Angeles, nos Estados Unidos, já provocou a fuga em massa de quase 50 mil moradores, de acordo com a imprensa americana.

O fogo, que começou a arrasar um subúrbio da cidade após uma tempestade de vento, já destruiu mais de 500 hectares de Pacific Palisades, uma luxuosa comunidade aos pés das montanhas de Santa Monica, na costa oeste do País.

"O incêndio se alimenta de uma combinação de fortes ventos e pela topografia, que desafia o nosso pessoal de forma extrema", disse Kristin Crowley, chefe do departamento dos bombeiros de Los Angeles. Mais de 10 mil casas estão sob ameaça, acrescentou. Mais de 250 bombeiros combatem o incêndio por ar e terra.

Uma via importante que liga o subúrbio a Los Angeles foi fechada, e várias ruas de Pacific Palisades ficaram bloqueadas depois que os moradores abandonaram seus carros enquanto escapavam das chamas. As autoridades usaram uma escavadeira para remover os veículos e dar passagem aos bombeiros. Apesar da gravidade das chamas, não há registro de feridos, informou o chefe da polícia Jim McDonald.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, chegou a Pacific Palisades para reconhecimento da situação, e informou que o governo federal enviará recursos para reforçar os trabalhos contra as chamas. "Vi em primeira mão o impacto destes ventos turbulentos e das brasas, bem como o número de estruturas destruídas", disse Newsom em entrevista coletiva. "Não são poucas, muitas estruturas foram destruídas", acrescentou.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, usou as redes sociais para pedir aos moradores que obedeçam às instruções de evacuação.

Legenda: O fogo já destruiu mais de 500 hectares de Pacific Palisades, uma luxuosa comunidade aos pés das montanhas de Santa Mónica Foto: Robyn Beck / AFP

O presidente Joe Biden estava na Califórnia para anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais, mas o evento foi cancelado devido ao vento, assim como a estreia em Los Angeles do filme "Imparável", protagonizado por Jennifer Lopez.

O fogo também causou o cancelamento de uma sessão especial do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" para votantes do Oscar, segundo o The Hollywood Reporter. O evento contaria com a presença do diretor Walter Salles e da protagonista Fernanda Torres, além de Guillermo Del Toro, que apresentaria o evento.

Condição climática

O incêndio começou em um ambiente de baixa umidade quando os chamados ventos de Santa Ana, característicos nesta temporada do ano na Califórnia, avançam com força em Los Angeles. A região "experimenta uma condição climática extrema, com um alerta vermelho no momento do incêndio", disse Kristin Crowley.

Especialistas afirmam que esta pode ser a pior tempestade de vento em uma década, e as autoridades advertiram que o pior estava por vir na noite desta terça-feira (7), quando era esperado um aumento de força nos ventos.

Fuga de moradores

Dezenas de pessoas deixando a localidade a pé, com alguns poucos pertences e animais de estimação, foram registradas pelas câmeras de meios de comunicação locais.

"A fumaça soprava morro abaixo quando eu estava em casa, e o fogo estava muito próximo", disse à AFP Andrew Hires, professor da Universidade do Sul da Califórnia, que abandonou o local junto com sua filha. "Jogamos um monte de documentos e roupas em algumas caixas, algumas fotos, e saímos", relatou.

Legenda: Idosos são evacuados enquanto as chamas se aproximam de Eaton, em Pasadena Foto: JOSH EDELSON / AFP

Kelsey Trainor, um morador que conversou com a emissora KTLA, narrou momentos angustiantes que viveu quando tentava deixar o lugar. "Quando chegamos ao sopé da colina... tudo estava bloqueado", disse Trainor. "Não havia para onde ir e as pessoas estavam abandonando seus carros." "Ninguém sabia o que fazer, todo o mundo estava buzinando, havia chamas por todos os lados."

Incêndios florestais são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza, mas cientistas advertem que as mudanças climáticas alteram os padrões e criam climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas e incêndios mais vorazes e rápidos.

