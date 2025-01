Brasileira morre na Holanda ao cair do quarto andar de prédio

A brasileira Taiany Caroline Martins Matos, de 32 anos, faleceu após cair de um prédio na Holanda, na última sexta-feira (3). Conforme o g1, o caso aconteceu na cidade de Breda. Os familiares declararam que ela tinha se trancado no quarto para evitar que o namorado visse as mensagens no celular dela. Porém, a pedagoga caiu após se pendurar na sacada e se desequilibrar.

Taiany morava há seis anos na Europa. Há três anos, começou um relacionamento com um holandês, de 53 anos. Foi o homem que deu os detalhes para os familiares sobre Taiany ter se desequilibrado em sacada.

Os familiares dela, que moram no Distrito Federal, aguardam mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. Segundo eles, ela passou o último Natal no Brasil, no período entre 14 de novembro e 27 de dezembro.

Durante visita, Taiany admitiu estar grávida e compartilhou o desejo de permanecer no Brasil. Porém, o namorado pediu que ela retornasse para a Holanda.

Investigações sobre o caso

A polícia holandesa detalhou, em nota ao g1, que "não serão fornecidas informações sobre uma possível investigação em andamento". No entanto, os familiares foram informados que as investigações foram encerradas e a morte da brasileira foi considerada uma "fatalidade".

Já o Ministério das Relações Exteriores declarou que está acompanhando o caso, estando "à disposição para prestar assistência consular aos familiares da cidadã brasileira".