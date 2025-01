Trump não descarta assumir controle da Groenlândia, território da Dinamarca, e sugere anexar Canadá aos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nessa terça-feira (7), não descartar a possibilidade de executar ações militares que permitiriam assumir o controle do território dinamarquês da Groenlândia e do Canal do Panamá, respectivamente localizados nas Américas do Norte e Central. O político ainda sugeriu anexar o Canadá aos EUA.

Em entrevista coletiva realizada na Flórida, o mandatário foi questionado se poderia garantir que não usaria as Forças Armadas para anexar o Canal do Panamá — uma artéria vital da navegação mundial — e a Groenlândia — área autônoma da Dinamarca. Trump respondeu: "Posso dizer o seguinte: precisamos deles por razões de segurança econômica. Não vou me comprometer com isso. Pode ser que tenhamos que fazer algo."

Veja também Tecnologia Mark Zuckerberg anuncia fim da checagem de fatos nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que tenta reconciliação com Trump Mundo Corpos são encontrados em trem de pouso de avião nos Estados Unidos Mundo Incêndio florestal causa pânico e evacuação em massa em Los Angeles; quase 50 mil já deixaram suas casas

Horas após a declaração, o país da América Central respondeu que o controle do canal "não é negociável". "O presidente [do Panamá] José Raúl Mulino já disse: a soberania de nosso canal não é negociável e é parte de nossa história de luta e uma conquista irreversível", disse o chanceler panamenho Javier Martínez-Acha.

Anteriormente, o político estadunidense já havia dito que gostaria de recuperar o Canal do Panamá — construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914 — se o preço do pedágio para os navios americanos não fosse reduzido. Nessa terça, ele voltou a criticar o acordo que transferiu em 1999 o controle do canal para o Panamá.

Antes do Natal, Trump afirmou que, "pelo bem da segurança nacional e da liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos acreditam que a propriedade e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta".

O filho do político, Donald Trump Jr., chegou nessa terça-feira como turista ao território autônomo dinamarquês e afirmou que não tinha nenhuma reunião oficial agendada. Ainda assim, declarou que eliminar a fronteira "traçada artificialmente" entre os Estados Unidos e o Canadá representaria uma grande ajuda à segurança nacional.

Anexação do Canadá

Nessa terça, Trump também ressaltou que eliminar a fronteira "artificialmente traçada" entre os Estados Unidos e o território vizinho seria uma grande ajuda para a segurança nacional.

Após o anúncio da renúncia do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, o presidente eleito avaliou que o estado canadense deveria se fundir aos Estados Unidos, sugestão que irritou a nação vizinha.

"Os comentários de Trump mostram uma falta de compreensão total do que torna o Canadá um país forte. Não recuaremos jamais diante das ameaças", publicou nessa terça-feira no X a chanceler canadense, Melanie Joly. Trudeau acrescentou: "O Canadá jamais fará parte dos Estados Unidos."

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.