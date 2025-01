Anel metálico de 500 kg cai do céu e assusta moradores no Quênia

Um grande anel metálico, que pesa aproximadamente 500 kg, caiu em uma vila no Quênia, na África, e assustou moradores. Apesar do incidente ter sido registrado na última segunda-feira (30), ainda em 2024, a Agência Espacial do Quênia (KSA) informou apenas na última sexta-feira (3) que se trata de um "fragmento de objeto espacial". As informações são do portal Uol.

O objeto espacial, que tem 2,5 metros de diâmetro e pesa cerca de 500 kg, atingiu a vila de Mukuku, no Condado de Makueni, perto da capital Nairóbi. Avaliações preliminares sugerem que é um anel de separação de um foguete.

Ninguém ficou ferido e não há relatos de danos materiais. A agência informou que é um "caso isolado". Autoridades interditaram a área.

O comandante da polícia do subcondado de Mbooni, Julius Rotich, disse que o objeto ainda estava quente quando os policiais chegaram ao local.

A queda do anel metálico assustou moradores da vila. Em entrevista ao site Tuko, um homem disse que pensou que era "o fim do mundo": "Ouvi o que pensei ser uma explosão quando ele caiu aqui. Eu perguntei: 'O mundo está acabando hoje?' Espero que nossos líderes nos digam o que era esse objeto e por que ele caiu aqui".