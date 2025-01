Boleto do IPTU 2025 está disponível a partir desta terça-feira (7) em Fortaleza; veja como emitir

Contribuintes de Fortaleza já podem emitir o boleto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2025. A Prefeitura da Capital disponibilizou a consulta nesta terça-feira (7). O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) está disponível no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), para pagamento em cota única ou parcelado.

Aqueles que optarem por pagamento em cota única terão três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

O importo também poderá ser pago parcelado em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 79,11 e vencimento no quinto dia útil de cada mês. Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão adimplentes.

Segundo a Prefeitura, o IPTU 2025 não teve reajuste na alíquota, tendo sido lançada apenas a correção do IPCA-e, no valor de 4,71%, como previsto em lei. Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 854.574 imóveis. Desse total, 158.515 estarão isentos do pagamento, o que beneficia, principalmente, os imóveis com menor valor venal (R$ 96.983,18).

Descontos do Programa Nota Fortaleza

Contribuintes que se cadastraram no Programa Nota Fortaleza até 30 de novembro de 2024 terão descontos adicionais no pagamento do IPTU em cota única.

Os descontos são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas entre 1º/12/2023 a 30/12/2024 e o valor venal do imóvel. O desconto da primeira cota única mais o do IPTU pode chegar a até 10%.

