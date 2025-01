Fotógrafo mineiro desaparecido em Paris foi registrado por câmeras de segurança perto do Rio Sena

A família do fotógrafo mineiro Flávio de Castro Sousa, 36, desaparecido desde o dia 26 de novembro, em Paris, recebeu imagens de uma câmera de segurança às margens do Sena, que flagraram o brasileiro deixando o celular em um vaso de planta e, depois, perto do rio.

Carolina Castro, prima do fotógrafo, relatou em um vídeo publicado no TikTok, que Flávio, no dia 26 de novembro, apareceu em imagens deixando o celular em um vaso de planta, na porta de um restaurante de Paris.

Assista relato:

“Após deixar o celular no vaso de plantas, ele se direcionou para uma das margens do Rio Sena. Lá, ele permaneceu por um período de tempo que eu não vou saber mensurar, mas ele ficou lá nas margens do Sena por um período”, contou Carolina.

Segundo Carolina, a câmera que captou o jovem o perdeu de vista quando fez movimento de rotação. Quando retornou ao mesmo ponto, Flávio já não estava mais lá.

Retorno ao Brasil

No dia 26 de novembro, Flávio voltaria ao Brasil e disse ao amigo Alexandre Callet que havia caído na Ilha dos Cisnes, no Rio Sena, e que teria aguardado três horas para ser resgatado pelos bombeiros.

“Os bombeiros disseram que tive sorte de estar vivo. Não consegui sair da água. Fiquei muito tempo lá. Bebi demais e fiz uma besteira enorme”, escreveu ele ao amigo, conforme conversas divulgadas.

Após receber alta do hospital às 12h, Flávio buscou reorganizar o retorno ao Brasil depois do voo perdido. Como ele já tinha entregue o apartamento alugado, procurou a imobiliária responsável pela locação e negociou um novo local para ficar. “Vou tentar dormir. Estou exausto”, escreveu ao amigo.

Depois dessa mensagem, ninguém mais conseguiu entrar em contato com Flávio, nem o amigo, que chegou a ir à casa dele.

A mãe do jovem usou as redes sociais para pedir ajuda. “Sou mãe do fotógrafo brasileiro desaparecido na França desde 26 de novembro, Flávio de Castro Sousa. Ele pode estar muito diferente e dificultar ser reconhecido, ele tem essa tatuagem no braço esquerdo. Compartilhem por favor o máximo que puderem. Gratidão”, publicou Marta.