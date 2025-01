Saiba quem é a atriz argentina que atropelou e matou turista brasileiro em Buenos Aires

Um turista brasileiro de 60 anos morreu após ser atropelado com a companheira em Buenos Aires, na Argentina, na quarta-feira (1º). A mulher de 50 anos foi socorrida e internada em estado grave com fraturas, traumatismo craniano e torácico, e hemorragia.

Segundo divulgado pelo jornal La Nación, a motorista do carro era a atriz e empresária argentina Patricia Scheuer, de 67 anos. Ela teria perdido o controle do veículo, subido a calçada e atingido o casal. No momento do acidente, as vítimas esperavam o semáforo abrir para atravessar a rua.

A polícia argentina informou que a empresária estava sozinha no veículo. Ela foi detida e o caso é investigado como homicídio e lesão.

Quem é Patrícia Scheuer?

Ainda conforme a imprensa argentina, Patrícia Scheuer é atriz e empresária do ramo gastronômico, sendo cofundadora de renomados restaurantes na Argentina. Ela ganhou notoriedade em todo o país após atuar em novelas e comerciais de TV e novelas.

Além de estudar Teatro, Scheuer cursou Direito na Universidade Católica Argentina e chegou a trabalhar como cantora. Ela ficou nacionalmente conhecida após protagonizar a propaganda de uma secadora de roupas.

