Quando o abono salarial PIS/Pasep começa a ser pago em 2025? Veja datas definidas

O primeiro pagamento do abano salarial do PIS/Pasep em 2025 acontece em 17 de fevereiro para os beneficiários nascidos em janeiro. A partir do dia 5 de fevereiro os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao auxílio financeiro.

O benefício é voltado para profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que atendem aos requisitos do programa (saiba mais abaixo). Os depósitos são disponibilizados conforme o mês de nascimento dos trabalhadores.

A próxima data de pagamento deste ano está prevista para acontecer em 17 de março e abrangerá os nascidos em fevereiro. Abaixo, confira o calendário deste ano:

Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2025

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 17 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

Quem tem direito ao abono salarial?

Pelas regras do benefício, o dinheiro deve ser pago para aqueles que recebem até dois salários mínimos por mês e quem, em média, trabalhou ao menos 30 dias no ano-base. No caso de 2025, o período é referente a 2023. Também é preciso que o trabalhador esteja inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que tenha os documentos pessoais inseridos na RAIS ou no eSocial.

Para receber o abono, o profissional deve ter sido informado pelo empregador na RAIS até o dia 15 de maio de 2024 e no eSocial até 19 de agosto de 2024. Trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício.

Como sacar?

Beneficiários de empresas privadas têm direito ao PIS. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Quem não tem conta na Caixa pode procurar uma agência ou casa lotérica.

Já o Pasep é direito de funcionários públicos, que recebem por meio do Banco do Brasil. Nesse caso, os não correntistas podem receber via Pix ou fazer um saque presencial nas agências do banco.

Como consultar o abono salarial?

A partir do dia 5 de fevereiro de 2025, o trabalhador poderá consultar se tem direito ao abono salarial. As informações estarão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal GOV.BR, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158), com ligação gratuita das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto em feriados nacionais, e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Para consultar o Abono Salarial no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o beneficiário deve atualizar o aplicativo, acessar a aba “Benefícios”, selecionar “Abono Salarial” e clicar em “Pagamentos” para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

Profissionais do setor privado aptos a receberem o PIS podem também verificar a situação do benefício nos aplicativos "Caixa Tem" e "Caixa Trabalhador".

