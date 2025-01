Boleto do IPVA 2025 no Ceará pode ser emitido a partir desta quinta (2); saiba como acessar

Proprietários de veículos emplacados no Ceará podem emitir, a partir desta quinta-feira (2), o boleto para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. A quitação da taxa é obrigatória para regularização de diversos tipos de veículo, sob pena de multa e até apreensão do bem.

Quem optar por pagar o tributo na modalidade de cota única terá um desconto de 5% do valor. Abatimento pode chegar até 10% se combinado com a dedução de até 5% oferecido aos participantes do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV).

Como acessar boleto de IPVA 2025 Ceará

É possível emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) de três formas. São elas:

pelo site da Sefaz, na aba Portal de Serviços;

pelo aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente nas lojas Play Store para Android e App Store para iOS;

ou solicitar via Assistente Virtual, pelo número (85) 3108-1404 no WhatsApp.

Na última opção, é necessário verificar se o número possui o selo verde de verificação e está registrado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Veja também Negócios Não vou conseguir pagar o IPVA, e agora? Veja o que pode acontecer Negócios IPVA 2025 de motos no Ceará varia de R$ 27,74 a R$ 9.122; veja modelos Negócios IPVA 2025 chega a R$ 12 mil entre os 10 carros elétricos mais vendidos no Ceará; veja modelos

Até 10% de desconto do valor do IPVA

Os proprietários que optarem pelo pagamento em cota única, até 31 de janeiro, terão direito a um desconto de 5%. O abatimento pode chegar a 10% se combinado com o desconto de até 5% oferecido aos participantes do programa Sua Nota Tem Valor, que acumularam pontos entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.

Também há a possibilidade de parcelar o IPVA 2025 em 5 vezes, com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 9 de maio e 10 de junho. O valor mínimo de cada parcela é R$ 100. O desconto oferecido pelo SNTV também é aplicável nessa modalidade, desde que a data de vencimento seja respeitada, conforme a Sefaz.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Quem tem direito à isenção

Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como os proprietários de máquinas agrícolas e de terraplanagem, táxis, mototáxis, ônibus, micro-ônibus, vans e topiques de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Veja também Negócios IPVA 2025 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

EVITE GOLPES

Ao pagar o IPVA via Pix, operação que pode ser realizada em qualquer banco, a Pasta recomenda verificar se o nome do favorecido é Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.

A Sefaz destaca que não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou e-mail.