IPVA 2025 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 no Ceará teve as alíquotas divulgadas nesta quinta-feira (19), sem alterações em relação a 2024.

A expectativa da Secretaria da Fazenda (Sefaz) é arrecadar R$ 2,14 bilhões, 20,71% a mais do que o obtido no ano passado.

O pagamento do imposto é obrigatório para regularização de diversos tipos de veículo, sob pena de multa e até apreensão do veículo. Mas para alguns meios de transporte e condutores, a isenção do tributo é garantida.

São isentos do IPVA no Ceará:

Pessoas com deficiência

Proprietários de táxi e mototáxi

Proprietários de veículos com mais de 15 anos

Proprietários de ônibus, micro-ônibus, vans e topics empregadas no serviço de transporte público

Proprietários de ônibus intermunicipal

Proprietários de veículos com potência inferior a 50 cilindradas

O IPVA não incide sobre veículos de entes públicos, partidos políticos, instituições de educação e assistência social, sindicatos e templos religiosos.

Isenção é automática em alguns casos

A liberação do pagamento para os veículos com mais de 15 anos de fabricação é concedida de forma automática, conforme a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Em 2025, a isenção vale para veículos produzidos até o ano de 2009.

Táxis, máquinas agrícolas e ônibus de transporte urbano também são dispensados do imposto automaticamente.

Já as pessoas com deficiência, caso a deficiência seja permanente, também têm renovação do benefício automática. Caso contrário, deve ser apresentada a documentação à Sefaz anualmente.

Veja regras para pedir isenções para PCDs

Para obter o benefício, o contribuinte deve acessar o site da Sefaz e dar entrada no pedido de isenção pelo sistema Tramita.

O cidadão deverá optar pelo serviço Solicitação de Isenção de IPVA/ICMS para portador de necessidades especiais. Veja o passo a passo:

Acessar o site da Sefaz > Serviços e selecionar a opção Vipro/Tramita

Ao selecionar a opção Vipro/Tramita, abrirá a página de autenticação do Acesso Cidadão. Inicialmente, deverá realizar o cadastro na plataforma, clicando na opção “Ainda não tenho conta”

Logo após, informe seus dados cadastrais (CPF/CNPJ) para prosseguir no formulário de cadastro

Na aba “Dados Gerais”, informar CPF/CNPJ, nome completo, e-mail e celular. Deve ler e concordar com os termos e clicar em “Prosseguir”

Será enviado um código de verificação por e-mail.

Na aba “Validação de e-mail”, inserir o código no campo indicado. Depois, clicar no botão “Finalizar cadastro”.

Na aba “Cadastro Concluído”, clicar em “Acessar Conta” e será redirecionado à tela do Acesso Cidadão

Após realizar o login com CPF e senha ou por meio do Gov.br, selecione IPVA - Isenção

Abra um novo processo e forneça as informações e documentações solicitadas pelo sistema.

A isençao do IPVA para pessoas com deficiência é limitada a um único veículo, de procedência nacional e avaliado em no máximo 25.000 (vinte e cinco mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado do Ceará (UFIRCEs). Veja os requisitos para documentação: