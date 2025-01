Turista brasileiro morre atropelado em Buenos Aires; companheira está hospitalizada

Um casal brasileiro que caminhava no cruzamento das avenidas Libertador e Alvear, em Buenos Aires, na Argentina, foi atropelado na quarta-feira (1º). Uma das vítimas foi identificada sendo um homem de 60 anos, que morreu no local. A mulher foi levada pelo serviço de emergência para o hospital com politraumatismos.

A motorista perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e atropelou o casal que, segundo informação preliminar da polícia, esperava o semáforo para atravessar.

A vítima socorrida foi levada ao hospital Rivadavia, na capital argentina, onde passou por tomografia por traumatismo craniano.

Investigações

Segundo a imprensa argentina, a motorista do carro que atropelou o casal é uma atriz conhecida pela atuação em comerciais e dona de bares em Buenos Aires.

O caso é investigado por homicídio e lesões.

Procurado, o Consulado do Brasil em Buenos Aires afirmou não ter sido comunicado pelas autoridades argentinas do falecimento do turista brasileiro nem procurado por familiares das vítimas.