Parlamentar de Israel ameaça Brasil após soldado israelense ser investigado pela PF; entenda

Um parlamentar israelense fez ameaças ao Brasil, na rede social X, neste domingo (5), após um soldado das Forças de Defesa de Israel (FDI) ser alvo de uma decisão da Justiça brasileira, que determinou que a Polícia Federal (PF) o investigasse por suspeita de cometer crimes de guerra na Faixa de Gaza.

Dan Illouz publicou que "o Brasil se tornou um Estado patrocinador de terroristas. Em vez de perseguir terroristas, ela persegue um soldado das FDI – um judeu que sobreviveu a uma cozinha brutal e protege o seu povo. Uma pena que não será perdoada".

"Israel não ficará de braços cruzados diante da perseguição de seus soldados, e se o Brasil não corrigir seus hábitos, pagará um preço", complementou Illouz, que ocupa uma das cadeiras da Assembleia de Israel, o Knesset.

A Justiça do Brasil acatou um pedido da Fundação Hind Rajab (HRF), na última segunda-feira (30), para que o soldado Yuval Vagdani fosse investigado pela Polícia Federal. O militar israelense é membro da 432º Batalhão das Brigadas Givati e acusado de praticar crimes de guerra na Faixa de Gaza.

A Fundação Hind Rajab se define, em seu site, como "um ramo do Movimento 30 de Março dedicado principalmente à busca por justiça em resposta aos crimes contra a humanidade, crimes de guerra e violações dos direitos humanos perpetrados pelo Estado israelense contra os palestino".

Yuval Vagdani estava de férias no Brasil no mês de dezembro de 2024. Ele estaria no Morro de São Paulo, na Bahia, com amigos. Após a decisão judicial para a PF investigá-lo, o militar deixou o Brasil, no início deste domingo (5).