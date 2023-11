Ave 'mais perigosa do mundo', casuar é visto 'tomando banho' no mar da Austrália

Considerado o "pássaro mais perigoso do mundo" quando provocado, um casuar (Casuarius casuarius jonhsonii) foi visto tomando banho de mar sozinho em uma praia na Austrália. O momento raro foi divulgado nesta quinta-feira (16) nas redes sociais do Parque Nacional de Queensland.

A presença da ave no mar da Baía de Bengala gerou surpresa na Internet. "Nunca as havia visto nadar no oceano antes", comentou um usuário do TikTok no perfil do site Brisbane Times, que compartilhou um vídeo do animal se banhando no oceano. "Não sabia que elas nadavam", disse outra usuária. "Quão longe elas podem nadar?", questionou mais uma.

De acordo com a postagem do Parque Nacional de Queensland, as pessoas que presenciaram o banho da ave chegaram a achar que se tratava de uma tartaruga. Outros acreditavam ver uma barbatana dorsal de um tubarão. No entanto, a anfitriã de uma área de camping local foi quem identificou a ave e acionou o Serviço de Parques e Vida Selvagem. "Esperei o casuar emergir do oceano. Ele deve ter ficado exausto, pois ficou na sombra sob uma árvore com as pernas tremendo por cerca de meia hora", ela disse.

Legenda: Depois de sair do mar, a ave descansou e voltou para a floresta Foto: Divulgação/Parque Nacional de Queensland

Para Stephen, oficial de Vida Selvagem Local, a observação da anfitriã "é um grande lembrete de que todos nós precisamos fazer o que pudermos para proteger e conservar esta espécie ameaçada". "Se você encontrar casuares doentes ou feridos ou outros animais selvagens, informe nossos oficiais", pedem os administradores do Parque de Queensland.

Depois de descansar embaixo da árvore, o casuar voltou tranquilamente para a floresta tropical.

Comportamento da ave pode ser imprevisível

Segundo a revista Galileu, o comportamento do casuar do sul é imprevisível. Contudo, é preciso estar atento porque essas aves podem causar ferimentos graves a pessoas e outros animais se forem provocadas ou irritadas.

O Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland orienta que as pessoas nunca se aproximem de casuares, nem de seus filhotes. Além disso, o órgão aconselha reduzir a velocidade ao dirigir no território dessas aves, mas nunca parar o veículo para vê-las.

Casuares são nativos do norte da Austrália, de Nova Guiné e de ilhas vizinhas. Os maiores podem ter até 1,8 metro e pesar até 72,5 quilos. Eles não podem voar, mas atingem velocidades de até 50 km/h na floresta. Também conseguem pular alto e desferir chutes fortes, podendo usar suas garras afiadas de até 10cm para cortar qualquer ameaça.