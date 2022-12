Turista filma casuar australiano sem saber que é uma das aves mais perigosas do mundo; veja vídeo

Em viagem à Austrália, uma turista interagiu com um casuar, uma das aves mais perigosas do mundo, sem saber o risco que estava correndo. Ao publicar um vídeo do animal exótico no TikTok, seguidores o alertaram sobre um possível ataque da ave. A publicação viralizou e já possui quase 3 milhões de visualizações.

No registro, dois jovens aparecem em uma praia quando o pássaro peculiar surge de repente. O animal, de cor preta e cabeça colorida, apenas se alimenta dos restos de comida que estavam na areia, sem atacar o casal.

“Você filma um passarinho fofo que vê na praia”, inicia Melania no vídeo. Pouco tempo depois, ela compartilha mensagens de internautas alertando-a que pássaro não era inofensivo.

Ave casuar

Ao pesquisar no Google, a turista se deparou com mais informações sobre a espécie. A ave é listada como uma das mais perigosas do mundo e encontrado apenas na Austrália e Nova Guiné.

Em outro vídeo, ela acrescentou vários relatos de mortes causadas pelo casuar. A espécie tem quase dois metros de altura, chega a pesar 22 quilos, e suas garras de 10 centímetros podem perfurar qualquer superfície.

O casuar também pode ser uma ave calma que, se não for perturbada, não causa danos.

