Homem é preso suspeito de atear fogo em portão do Palácio de Buckingham; veja vídeo

Um homem foi preso suspeito de atear fogo próximo ao portão do Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca do Reino Unido, em Londres, na última terça-feira (20).

De acordo com a polícia metropolitana da Cidade, o suspeito tem 30 anos e foi detido por "causar danos criminais". As informações são do jornal O Globo.

Veja vídeo do suspeito ateando fogo em portão do Palácio de Buckingham

A motivação do crime ainda não foi divulgada, e uma investigação foi aberta para apurar o caso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem foi abordado por um policial.

"Vá para o chão! Relaxe, desça e fique no chão", gritou o agente de segurança, após derrubar o suspeito.

Em nota, as autoridades informaram que o "pequeno incêndio" foi controlado. "Pouco depois das 22h08 de terça-feira, 20 de dezembro, um homem de 30 anos foi preso sob suspeita de causar danos criminais depois que um pequeno incêndio foi visto perto dos portões do Palácio de Buckingham", afirmou a polícia. "O homem foi levado sob custódia. O fogo foi extinto", finalizou.