Turbulência em voo deixa cinco pessoas feridas em avião saindo do Rio de Janeiro para Estados Unidos

Cinco pessoas ficaram feridas, nessa segunda-feira (19), após o voo em que estavam ser atingido por uma forte turbulência. O avião da United Airlines fazia o trajeto entre as cidades do Rio de Janeiro e de Houston, nos Estados Unidos.

Segundo a companhia aérea, dois passageiros e três tripulantes sofreram "ferimentos leves" e foram levados a um hospital logo após o pouso no Aeroporto Intercontinental George Bush. A natureza dos ferimentos não foi descrita.

"O voo 128 da United encontrou uma turbulência inesperada durante a rota para Houston. Na chegada, dois passageiros e três tripulantes foram recebidos por uma equipe médica e levados para um hospital local com ferimentos leves", detalhou a empresa em comunicado.

"Somos gratos à nossa equipe por seus esforços para garantir a segurança de nossos funcionários e clientes", finalizou.

Segundo caso do tipo nesta semana

No domingo (18), um avião da companhia Hawaiian Airlines, que fazia o trajeto entre Phoenix, nos Estados Unidos, para Honolulu, Havaí, enfrentou uma forte turbulência pouco antes do pouso. O fenômeno deixou 11 pessoas gravemente feridas.

Ao todo, 36 indivíduos com cortes, hematomas e quadro de náuseas receberam atendimento médico, informou autoridades. Deles, 20 foram levados para hospitais, incluindo os 11 em estado grave.

Qual turbulência é a mais perigosa?

A maioria das pessoas associa turbulência a fortes tempestades. No entanto, o tipo mais perigoso é a chamada turbulência de ar limpo.

O fenômeno de cisalhamento do vento pode ocorrer em nuvens cirros finas ou até mesmo no ar limpo perto de tempestades, pois as diferenças de temperatura e pressão criam correntes poderosas de ar em rápido movimento.

