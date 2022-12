Espinafre contaminado provoca alucinações em mais de 200 pessoas na Austrália

Mais de 200 pessoas sofreram intoxicação na Austrália após consumirem um espinafre 'alucinógeno'. O lote contaminado do produto da empresa Riviera Farms foi recolhido de quatro redes de supermercados do país. As informações são do portal g1.

Cerca de 60 casos precisaram de atendimento médico, entre eles várias crianças, conforme levantamento divulgado nesta segunda-feira (19) pelo canal de notícias local 6 News.

Os pacotes do espinafre com data de validade de 16 de dezembro tinham um contaminante acidental, disse a porta-voz Susan Pearce, da regional sanitária de New South Wales, uma das regiões mais afetadas, na última sexta-feira (16).

Sintomas

Os sintomas relacionados ao consumo do espinafre contaminado são delírio ou confusão, alucinações, febre, pupilas dilatadas, batimentos cardíacos acelerados, rosto corado, visão turva, boca e pele secas.