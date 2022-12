Prefeita de Berlim diz que explosão de aquário foi 'verdadeiro tsunami'

A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, classificou a explosão em um aquário gigante, que liberou 1 milhão de litros de água pelas ruas da capital, como um "verdadeiro tsunami". O incidente ocorreu na última sexta-feira (16).

A governante disse estar aliviada, pois, apesar de toda a destruição causada pelo acidente, a tragédia poderia ter sido ainda maior. De acordo com Giffey, se a explossão tivesse ocorrido horas depois, pessoas poderiam ter perdido a vida.

O incidente na atração turística, que recebe o nome de "Aquadon", provocou estilhaços que deixaram duas pessoas levemente feridas. As vítimas foram levadas ao hospital, segundo o Corpo de Bombeiros.

Localizado no centro de Berlim, o aquário ficava no saguão de um hotel e continha o maior tanque cilíndrico do planeta, com 16 metros de altura e 11,5 metros de diâmetro, abrigando 1,5 mil peixes exóticos de 100 espécies.

Muito popular, a atração recebia diversos turistas, que utilizavam um elevador para percorrer o interior do aquário.

No momento do incidente, por volta da 5h45, um estrondo foi ouvido na região. Para atender a ocorrência, foram enviados cerca de 100 bombeiros ao edíficio, que, além do hotel, também abriga museus, lojas e restaurantes.

Os quase 350 hóspedes que estavam no local durante o momento da explosão foram evacuados e, inicialmente, mantidos em um ônibus. Em seguida, eles foram realocados em outros estabelecimentos.

A deputada alemã Sandra Weeser, que também estava hospedada no hotel, disse que o local parecia uma "zona de guerra".

PRÉDIO ESTÁ FORA DE RISCO

De acordo com os bombeiros, apesar da destruição no andar térreo, o prédio não apresenta riscos estruturais, e sua estabilidade foi comprovada por engenheiros que visitaram o local.

COMO FICARAM OS PEIXES

Apesar da maioria dos peixes que estava no aquário não ter sobrevivido ao acidente, alguns animais foram encontrados em um recipiente com água perto do elevador. Eles foram levados para tanques do aquário vizinho, Sea Life, para onde também foram transportados os peixes que estavam no porão do prédio, onde corriam risco de morrer devido à falta de energia no edifício.

A organização de proteção animal Peta disse que tomará medidas legais.

MUSEU DA DDR

O museu da DDR, que fica nas próximidades e abriga uma exposição sobre a vida na antiga Alemanha Oriental, também foi afetado. Conforme relatado pela diretoria do museu, 30% da área de exposição foi atigida e, embora os estragos não tenham sido grandes, o local provavelmente permanecerá fechado por alguns meses.

INVESTIGAÇÕES

As autoridades ainda não sabem o que causou o incidente, mas não há indícios de que a explosão tenha motivações terroristas. De acordo com a secretária de Interior de Berlim, Iris Spranger, a principal suspeita é que o incidente tenha sido causado pela deterioração da estrutura do aquário.

Em 2020, o aquário foi reformado, e, segundo a prefeitura de Berlim, a obra custou aproximadamente 2 milhões de euros.

A polícia de Berlim também acredita que as baixas temperatuas podem ter contribuído para o rompimento da estrutura, já que a cidade registrava cerca de -7° no momento da explosão. O incidente causado pelas temperaturas baixas não seria o primeiro: em dezembro de 2012, a vidraça de um tanque de tubarões ao ar livre em um shopping de Xangai, na China, estourou, deixando 16 pessoas feridas. O acidente na Ásia foi justificado com uma combinação de diferença de temperatura e material frágil.

O QUE DIZEM OS PROPRIETÁRIOS DO AQUÁRIO

Fabian Hellbusch, porta-voz do fundo Union Invest - grupo proprietário do complexo de edifícios que contina o aquário, afirmou que a estrutura não mostrava nenhum sinal de dano e que o cilindro e o elevador haviam passado por manutenções.

