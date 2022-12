O brinquedo "bungee reverso" do parque de diversão Winter Wonderland, em Londres, apresentou falha mecânica na última quarta-feira (14). Dois jovens ficaram presos dentro de uma estrutura redonda, após uma das duas cordas de suspensão ter arrebentado. As vítimas ficaram penduradas apenas pelo cabo restante, até serem retiradas da atração com segurança.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo