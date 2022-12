Argentino morre ao cair de telhado em comemoração pela Copa do Mundo

Um jovem de 24 anos morreu em Buenos Aires após cair de um telhado durante a comemoração do título da Argentina na Copa do Mundo do Qatar, na última segunda-feira (19).

De acordo com a imprensa argentina, o homem sofreu traumatismo craniano, que levou à morte encefálica. Ele estava internado no Hospital Fernández em estado grave.

A vítima foi encontrada por policiais, já inconsciente, na manhã de segunda no terceiro andar de um estacionamento. Segundo a polícia, o rapaz "estava saltando para o telhado, comemorando o título da seleção nacional, até que uma placa se partiu e ele caiu".

Outros incidentes

Outros incidentes ocorreram durante as celebrações populares pelo título mundial da Argentina. Ainda em Buenos Aires, no bairro de González Catán, quatro pessoas ficaram feridas após a queda de um poste.

Em Mar del Plata, uma criança de 5 anos ficou em coma após ser atingida na cabeça por um pedaço de mármore que se desprendeu de uma estátua de Juan Domingos Perón na praça San Martín.