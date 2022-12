Argentina x França pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, é definido neste domingo (18): Argentina e França se enfrentam em busca do título mundial. O confronto ocorre no estádio Lusail, em Doha, com bola rolando às 12h (de Brasília).

As duas seleções tentam o mesmo objetivo: conquistar o tricampeonato. Os argentinos venceram em 1978 e 1986, e os franceses em 1998 e 2018. O maior vencedor é o Brasil (5), seguido por Itália e Alemanha, ambas com quatro.

O duelo também marca o embate entre os atacantes Lionel Messi e Kylian Mbappé. Companheiros no PSG, os camisas 10 dos respectivos países são também os artilheiros da Copa, com cinco gols. Assim, apresentam-se como lideranças técnicas. O curioso: Mbappé tem 23 anos e um Mundial, enquanto Messi tem 35 e sonha com o primeiro título.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo (TV Verdes Mares), SporTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV.

Palpites

Prováveis escalações

Argentina: Livakovic; Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

França: Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Ficha técnica | Argentina x França