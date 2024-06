10 anos da Copa do Mundo em Fortaleza: relembre as partidas que marcaram a cidade

O dia 14 de junho de 2014 é um marco na história da cidade de Fortaleza e do Castelão, ao receber seu 1º jogo de Copa do Mundo. A cidade e o estádio já tinham recebido amistosos da Seleção Brasileira e jogos da Copa das Confederações, entre eles Brasil x México e Espanha x Itália, mas nada se compara a jogos de Copa do Mundo.

É o maior evento do futebol mundial e Fortaleza respirou Copa do Mundo do dia 14 de junho, com Uruguai 1x3 Costa Rica, até o último jogo - Brasil 2x1 Colômbia, pelas quartas de finais, no dia 4 de julho.

Foram 21 dias vivendo o Mundial, com 6 jogos com uma diversidade de público incrível. A torcida cearense prestigiou todos os jogos, com uma capacidade de ocupação próxima da total. "Misturada" com as torcidas das Seleções estrangeiras, a festa no Castelão a cada jogo, foi marcante e inesquecível.

Legenda: O Castelão recebeu dois jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 Foto: CID BARBOSA / DIÁRIO DO NORDESTE

Como esquecer da incrível torcida mexicana que transformou o Castelão no "Azteca" - estádio mítico no México - nos jogos contra Holanda e Brasil?

A sede cearense recebeu um total de 350 mil pessoas e teve uma taxa de ocupação de 98,5% dos 60.342 assentos, segundo o Governo do Estado, através da Secopa.

Nas duas partidas que o Brasil realizou no estádio, contra México e Colômbia, todos os lugares foram preenchidos por torcedores, enquanto a média para os seis jogos realizados em Fortaleza foi de 59.482 pessoas.

Jogos marcantes

Dos 6 jogos que Fortaleza recebeu, foram quatro jogos da 1ª Fase, um das oitavas de final e um das quartas de final. Um detalhe importante é que o equipamento foi o único a receber a Seleção Brasileira duas vezes.

Passaram pelo gramado do Castelão, as seguintes partidas: Uruguai 1×3 Costa Rica, Brasil 0x0 México, Alemanhã 2×2 Gana, Grécia 2×1 Costa do Marfim, Holanda 2×1 México e Brasil 2×1 Colômbia.

Ao todo, 17 gols foram marcados nas seis partidas, que resultam em uma média de 2,83 por duelo.

Para quem esteve presente nos 6 jogos no Castelão como eu, já como repórter do Diário do Nordeste, a sensação foi de realização profissional, orgulho da cobertura e muita emoção a cada momento, como amante de futebol e de Copas do Mundo. E 10 anos depois, o sentimento é de muita saudade.

Relembre os jogos

Uruguai 1×3 Costa Rica (14 de junho)

A Seleção Uruguaia era favorita ao jogo e vinha com uma seleção mais forte que a semifinalista de 2010. Mas foi surpreendida pela Costa Rica, que aprontaria ainda mais na Copa do Brasil.

Legenda: Capa do Caderno Jogada do dia 15 de junho de 2014 Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: Fac-símile edição do Caderno Jogada do Diário do Nordeste no dia 15 de junho de 2014 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Legenda: Jogada destaca clima no Castelão entre as torcidas do Uruguai, Costa Rica, e claro, cearenses que foram ao jogo histórico Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Brasil 0x0 México (17 de junho)

No primeiro jogo do Brasil em Copas em Fortaleza o espetáculo foi das torcidas. Da torcida brasileira, cantando o hino nacional à capela e da torcida mexicana de 'dividiu' a arquibancada do Castelão. Em campo, um 0 a 0 que poderia ter sido vitória do Brasil se não fosse a atuação magistral do goleiro Ochôa.

Legenda: O Brasil empatou com o México em jogo que Ochôa "fechou" o gol Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: A torcida cearense foi festejada pelos jogadores após a partida Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: A torcida mexicana deu um 'show' do Castelão para empurrar sua seleção Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Alemanha 2×2 Gana (21 de junho)

A favorita Alemanha encarou uma potencial surpresa africana, Gana, e foi outro jogaço. A torcida brasileira (e cearense), torceu para os africanos, empurrou para uma virada, mas o empate foi comemorado. De marcante para os alemães, o recorde do atacante Klose, que igualou Ronaldo como maior goleador em Copas do Mundo.

Legenda: Klose igualou o recorde de gols de Ronaldo em Copas do Mundo em jogo no Castelão Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: A Alemanha foi mais um favorito a tropeçar no Castelão na Copa, repetindo Uruguai e Brasil Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Grécia 2×1 Costa do Marfim (24 de junho)

O jogo que valia uma vaga nas Oitavas de Final para o vencedor, deu Grécia, que conquistou sua 1ª vitória na história das Copas do Mundo ao bater a Costa do Marfim por 2 a 1, com gol de Samaras, de pênalti, aos 47 minutos do 2º tempo. A partida foi uma prova de que vivenciar a Copa do Mundo é especial: com as torcidas gregas e marfinesa em pequeno número, o Castelão estava lotado de amantes do futebol, que torceram para os africanos, ovacionando o ídolo Drogba.

Legenda: A Grécia venceu no Castelão e conquistou sua 1ª vitória da história das Copas do Mundo Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: A Grécia surpreendeu a Costa do Marfim, que contou com o apoio da torcida cearense, que lotou o Castelão para vivenciar a Copa Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Holanda 2×1 México (29 de junho)

O Castelão teve a honra de receber um jogo de Oitavas de Final da Copa, e não foi qualquer jogo: Holanda e México. E no horário das 13 horas de Fortaleza, um calor de 32º e umidade de quase 70%, não foi fácil para jogadores, arbitragem e também torcedores (muitos foram atendidos no Posto Médico Avançado do Estádio. Mas foi um jogaço, com a Holanda superando o México por 2 a 1, com gols aos 42 e nos acréscimos.

Legenda: A Holanda venceu o México de virada em Fortaleza e avançou para as quartas da Copa do Mundo Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: O jogo Holanda e México foi disputado às 13 horas no Castelão, em alta temperatura Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Brasil 2×1 Colômbia (4 de julho)

Brasil e Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo é o maior jogo que o Castelão já recebeu em sua história. E em sua despedida da Copa. Um jogo gigante, de alta carga dramática e que a torcida teve papel determinante, empurrando a canarinho a todo momento. O jogo foi cardíaco, e teve um fim apoteótico com a classificação brasileira por 2 a 1, mas logo depois veio a apreensão pela lesão de Neymar, que ficaria fora da Copa. Independente da lesão do astro brasileiro, o Castelão se despedia da Copa do Mundo com 'chave de ouro'.

Legenda: Capa do Caderno Jogada do Diário do Nordeste após vitória do Brasil contra a Colômbia Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: O Brasil venceu a Colômbia e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: O torcedor cearense se despediu da Copa do Mundo com muita emoção Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste

Legenda: O Castelão recebeu 6 jogos da Copa do Mundo no Brasil Foto: Fac-símile edição do Diário do Nordeste