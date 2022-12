Messi tira foto ao lado da taça da Copa do Mundo na cama; veja imagens

Craque da Argentina na Copa do Mundo de 2022, Messi fez questão de registrar o momento de descanso logo após chegar ao país natal, nesta terça-feira (20). Deitado na cama, o camisa 10 publicou imagens abraçado com a taça conquistada no Catar.

Ele e os companheiros desembarcaram na madrugada desta terça-feira (20), em Buenos Aires. A foto foi publicada poucas horas depois, durante a manhã. Uma multidão acompanhou a chegada dos tricampeões no caminho para o CT da AFA, onde descansaram.

A celebração do título terá início ao meio-dia desta terça-feira. Uma caravana sairá rumo ao Obelisco, monumento histórico da Praça da República de Beunos Aires. O governo argentino decretou feriado nacional.