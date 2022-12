Saiba quanto a Argentina vai receber por ganhar a Copa do Mundo de 2022

Neste domingo (18), a Argentina sagrou-se campeã da Copa do Mundo de 2022 no Catar ao vencer o França nos pênaltis, no estádio Estádio Nacional de Lusail, após um eletrizante empate em 3 a 3.

E além de se consagrar como tri-campeã do mundo na glória máxima do futebol, a Albiceleste receberá um valor milionário em premiação. A Fifa pagará a Seleção Argentina US$ 42 milhões (R$ 214 milhões) por terminar em primeiro lugar.

Por participação, A Albiceleste já havia recebido US$ 1,5 milhão (R$ 6,7 milhões), como todas as 32 participantes.

Outras premiações

Como vice-campeã, a França receberá US$ 30 milhões (R$ 153 milhões). A Croácia, 3ª colocada, recebeu US$ 27 milhões (R$ 138 milhões) e Marrocos, 4ª colocada, US$ 25 milhões (R$ 127 milhões). O Brasil, eliminado nas quartas de final, recebeu US$ 17 milhões (R$ 86 milhões).

Aquelas que são eliminadas já na fase de grupos ganham US$ 9 milhões (R$ 46 milhões). As equipes que caem nas oitavas de finais garantem um pagamento de US$ 13 milhões (R$ 66 milhões).