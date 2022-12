A Argentina já ganhou quantas Copas do Mundo? Veja os títulos do país

A Argentina conquistou a Copa do Mundo de 2022. Após uma final histórica com a França, com o título garantido nos pênaltis, os 'hermanos' se sagraram tricampeões mundiais: 1978, 1986 e 2022, encerrando um tabu de 36 anos sem erguer a taça.

A primeira vez que atingiram o apogeu na competição foi em 1978. Contra a Holanda, liderada pelo atacante Mario Kempes, os argentinos empataram em 1 a 1 no tempo normal, mas venceram na prorrogação por 3 a 1, em torneio realizado no próprio país.

O outro momento foi oito anos depois. Dessa vez, um jogaço com a Alemanha Ocidental na grande decisão, realizada no México. Em campo, o placar de 3 a 2, conduzida por Diego Armando Maradona, o 'Dios', com exibições de alto nível durante a Copa.

Títulos mundiais da Copa do Mundo