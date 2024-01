Zagallo era o último titular vivo do time campeão mundial de 1958

Mário Jorge Lobo Zagallo, falecido nesta sexta-feira (5), era o último jogador titular vivo da seleção brasileira campeã do mundo no ano de 1958, na Suécia. A equipe do Brasil desta época é marcada por transformar a visão do esporte mundialmente.

A partida final da Copa do Mundo em questão, se encerrou com vitória de 5 a 2 para a amarelinha, diante dos suecos. Na ocasião, Zagallo marcou o seu único gol na competição daquele ano.

O grupo titular era formado por Gylmar; Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. O técnico era Vicente Feola.

Conhecido como o “Velho Lobo”, Zagallo morreu aos 92 anos e é o único tetracampeão mundial da história do futebol (1958 e 1962, como jogador, e 1970 e 1994, como treinador).

Causa da morte

A morte de Zagallo foi confirmada pelo Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. A causa oficial da morte foi em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A condição ocorre quando dois ou mais órgãos têm suas funções comprometidas. Em situações como essa, é necessário realizar intervenções médicas, para manter o equilíbrio do organismo.