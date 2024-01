Após a morte de Beckenbauer, Didier Deschamps é o último campeão mundial como jogador e técnico

Um seleto grupo histórico do futebol perdeu mais de seus integrantes. Após a morte de Franz Beckenbauer, que aconteceu no último domingo (7), o treinador francês Didier Deschamps se tornou a única pessoa viva a ter conquistado a Copa do Mundo da FIFA como jogador e técnico. O outro integrante do grupo era Zagallo, que faleceu na última sexta-feira (5).

A notícia da morte de Beckenbauer, que tinha 78 anos, foi dada pela família do alemão, na manhã desta segunda-feira (8), através de uma nota compartilhada por uma agência de notícias locais.

“É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. Pedimos que possamos lamentar em silêncio e nos abster de qualquer pergunta”, diz a nota.

GRUPO HISTÓRICO

Mario Jorge Lobo Zagallo, que era o mais velho dos integrantes deste grupo, foi o primeiro a conseguir tal feito. Como jogador, o brasileiro, que atuava na ponta-esquerda, foi bicampeão mundial com a seleção canarinho, ao conquistar as copas de 1958 e 1962. Já em 1970, Zagallo, agora treinador, conquistou o tricampeonato da Seleção Brasileira.

Franz Anton Albert Beckenbauer, que atuava em todas as posições da defesa e como meio-campista, conquistou a Copa do Mundo com a Alemanha em 1974, ao vencer a Holanda de Cruyff que era tida como favorita da competição. Dezesseis anos depois, em 1990, Beckenbauer foi o técnico do tricampeonato mundial da Alemanha que derrotou a Argentina de Maradona na final.

Após o falecimento recente das outras duas lendas do futebol, Didier Claude Deschamps, se tornou o último dos integrantes do grupo. Como jogador, ele conquistou a Copa do Mundo de 1998, atuando como meio-campista. Já como treinador, vinte anos depois, Deschamps foi bicampeão mundial com a França, quando venceu a Croácia na final por 4x2.