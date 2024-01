Franz Beckenbauer, ídolo do futebol alemão, morre aos 78 anos

O ex-jogador de futebol alemão Franz Beckenbauer morreu, neste domingo (7), aos 78 anos, segundo nota da família, divulgada pela imprensa alemã. Conforme o comunicado, o “Kaiser” (“o imperador”), como era conhecido, morreu enquanto dormia. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

“É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. Pedimos que possamos lamentar em silêncio e nos abster de qualquer pergunta”, diz a nota.

O lendário jogador alemão é um dos grandes ídolos da história do futebol. Como jogador, Beckenbauer ergueu a taça da Copa do Mundo de 1974, quando venceu a Holanda de Johan Cruyff por 2x1 na grande final, realizada na Alemanha Ocidental. Ele também foi um histórico jogador do Bayern de Munique, onde atuou por 13 anos e conquistou a Liga dos Campeões em 3 ocasiões (1973–74, 1974–75 e 1975–76).

O “Kaiser” alemão

Tido como o maior nome do futebol alemão, Beckenbauer, que enquanto jogador atuou em todas as posições da defesa e como meio-campista, chegou a ser vice campeão da Copa do Mundo de 1966, quando perdeu a final por 4x2 para a Inglaterra. Mesmo com o vice, ele ganhou um título: o de melhor jogador jovem da Copa.

Em 1972, ele liderou a Alemanha a primeira conquista da Eurocopa do país, quando venceu a União Soviética por 3x0 na final. No mesmo ano, Beckenbauer venceu a primeira, de suas duas Bola de Ouro da Revista France Football.

Vindo como atuais campeões da Europa, a Alemanha sediou a Copa do Mundo de 1974. No final do torneio, a “Die Mannschaft” (“a equipe”) conseguiu conquistar sua segunda Copa do Mundo ao vencer a favorita Holanda na final por 2x1, marcando o nome de Franz Beckenbauer na história.

Vestindo a camisa do Bayern de Munique, clube em que foi revelado e atuou por 13 anos, Beckenbauer foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA, três vezes, do Campeonato Alemão, quatro vezes, e da Copa da Alemanha, quatro vezes. Ele ainda conquistou outro Campeonato Alemão pelo Hamburgo, na temporada 81/82.

Após suas temporadas na Alemanha, Beckenbauer se transferiu para o New York Cosmos, onde conquistou três Campeonatos Estadunidenses e atuou ao lado de Pelé e Carlos Alberto Torres, o “capita”.

Após sua aposentadoria, Beckenbauer foi o técnico da seleção alemã que conquistou a Copa do Mundo de 1990, ao vencer a Argentina na final por 1x0. Com a vitória, Beckenbauer entrou para o seleto grupo de pessoas que foram campeãs da Copa do Mundo como jogador e técnico, ao lado de Zagallo e Didier Deschamps.