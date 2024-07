Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (17/7)

Nem tudo a gente consegue controlar. Tudo é transitório. Esse está sendo o grande aprendizado da semana. E depois de rastejar nas águas turvas de Escorpião, a Lua renasce das cinzas e se aventura no signo de Sagitário. E com fé e otimismo, hoje pode ser um dia de respiro. A quarta-feira pode ser um pouco mais leve. E se você sente que o seu mundo ficou pequeno ou nada de novo acontece na sua vida, liberte-se das âncoras e se abra a existência. No período da noite a Lua vai fazer oposição a Júpiter e você vai enxergar do alto todas as situações que que te aprisionam. Você está no controle de sua vida e tem a capacidade de se mover em qualquer direção.

Áries

Cultive a fé e o otimismo, ariano(a). Você está aprendendo a conviver de forma harmoniosa com os outros e a reconhecer as oportunidade. Não se perca de você, a vida está oferecendo exatamente o que você precisa.

Touro

Você acredita que pode existir uma possibilidade financeira para você? Mas muitas vezes você não enxerga porque fica insistindo nos mesmos caminhos. Pode haver oportunidades para aumentar sua renda ou melhorar sua situação financeira. No entanto, é importante manter uma perspectiva ampla e considerar todas as opções antes de tomar uma decisão.

Gêmeos

Para os geminianos solteiros, se abra para conhecer novas pessoas. Se está em um relacionamento, que tal voar alto juntos e explorar novos horizontes. Não permita que seus relacionamentos seja limitados ou fiquem presos na mesmice do dia a dia.

Câncer

Este é um momento para explorar novos caminhos e aceitar desafios. Olhe para o futuro com otimismo e confiança, mantendo-se aberto a novas possibilidades de trabalho. Quanto a saúde, busque práticas que ajudem a equilibrar seu corpo e mente.

Leão

Um novo amor, um novo lugar, um novo hobby, um novo talento, uma nova paixão ou um novo mundo? O que você quer descobrir agora? Entregue-se com vontade a vida. Sua alma quer se sentir livre.

Virgem

Sua vida privada está super movimentada, virginiano(a). Tente organizar essa bagunça interna. Novas oportunidades podem surgir e melhorar sua casa ou vida familiar, mas antes você precisa cuidar das suas raízes.

Libra

Você sente que nada acontece na sua vida? Aproveite o momento que o céu está te encorajando a abraçar as possibilidades ou ver as coisas sob uma nova perspectiva. Muitas vezes você não enxerga e acaba não aproveitando o que a vida tem a oferecer.

Escorpião

Você pode enxergar além do óbvio e ver o quadro geral da sua vida, mas especialmente em relação as finanças, escorpiano(a). Tente observar e compreender de forma profunda os seus bloqueios em relação aos seus ganhos, ao valor do seu trabalho e sua organização financeira.

Sagitário

Você pode abrir caminhos, sagitariano(a). Se permita crescer e expandir, você não nasceu para ser pequeno. Se inspire no voo majestoso da águia e tome uma decisão importante. Não deixe um sentimento de medo ou insegurança te paralisar.

Capricórnio

A vida pode ser mais fluída, capricorniano(a). Chega de tantos pesos e sobrecargas. Tudo que você precisa nesse momento é ficar à vontade consigo mesmo e com as pessoas à sua volta, pois daqui a pouco você vai abraçar novas possibilidades.

Aquário

Não é hora de se isolar, aquariano(a). Pegue na mão de quem você quer por perto e busque as melhores rotas e oportunidades. Você precisa ter uma visão clara de onde quer ir e como planeja chegar lá.

Peixes

Chegou a hora de diluir as fronteiras que te impedem de crescer e ser visto profissionalmente. Os voos são altos para os imaginativos. Você sabe que tudo aquilo que se pode imaginar é possível criar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.