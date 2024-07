CAPTEI: Advogado Valdetário Monteiro comemora aniversário com festão no Náutico

O advogado, ex-presidente da OAB/Ce e ex-Secretário da Casa Civil do GDF, Valdetário Andrade Monteiro, comemorou seus 53 anos com festa bem prestigiada no último sábado, 13.

A party, que teve como tema “VAL50+”, aconteceu no Naútico Atlético Cearense e reuniu advogados, juízes, desembargadores, promotores e muitos amigos de longa data.

Legenda: Leonardo Carvalho, Valdetário Monteiro e Erinaldo Dantas Foto: LC Moreira

Mais de dois mil convidados foram abraçar o aniversariante e levar latas de leite para apoiar o Lar Amigos de Jesus.

Legenda: Irmã Conceição e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Com muita feijoada, drinks e chopp liberado, a comemoração foi animada pelo Sexteto de Pagode com Kildere Ferreira, Malu Lima e Kátia Cilene.

Legenda: Sexteto de Pagode com Kildere Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Cilene Foto: LC Moreira

Val, como é carinhosamente conhecido entre amigos, esteve rodeado das filhas, Beatriz, Isabel e Sarah, bem como da esposa, Ana Karine, além de muitos amigos e amigas em uma festa inesquecível!

Legenda: Isabel Andrade, Ana Karine, Sara e Valdetário Monteiro e Beatriz Andrade Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Isabel Andrade, Sara e Valdetário Monteiro e Beatriz Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Karine, Valdetário e Sara Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário Monteiro com a família Foto: LC Moreira

Legenda: Valdetário Monteiro e família Foto: LC Moreira