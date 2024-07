Quem era Aurora na versão de 1993 de 'Renascer'? Relembre o destino da personagem

A entrada de Aurora no remake de "Renascer" despertou a curiosidade do público sobre a primeira atriz que interpretou a personagem em 1993. Mara Carvalho deu vida à fazendeira na versão original pela primeira vez durante uma visita de José Inocêncio (Antonio Fagundes) à fazenda de gado dela, em Goiás.

O encontro aconteceu após ele decidir aprender a trabalhar com o comércio de bovinos e comprar terras como investimento para um novo negócio.

No remake, a personagem, vivida por Malu Mader, vai até à casa do fazendeiro para fazer uma proposta de consultoria de cacau.

Romance em Goiás

Na primeira versão da novela, José Inocêncio e Aurora acabaram se aproximando e tiveram uma noite de amor. Depois disso, a fazendeira fez uma proposta ao coronel: viver com ela em Goiás ou levá-la para Ilhéus.

Inocêncio deixou claro que ter um relacionamento não estava nos planos dele. Desiludida, Aurora entendeu que ela não era correspondida e vendeu a fazenda a José Inocêncio para terminar a relação com ele.

Nos momentos finais da obra, Aurora foi até a Bahia para visitar José Inocêncio e tentar engatar um romance com ele. Porém, quando chega ao local, ela se depara com o coronel em uma cadeira de rodas.

Sem intenção de se relacionar com outra mulher, José Inocêncio não aceita as investidas amorosas de Aurora, que decide fazer as malas e deixar a vida do fazendeiro.