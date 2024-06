Malu Mader volta a novelas da Globo em 'Renascer'

A atriz Malu Mader volta às novelas da Globo e fará uma participação em “Renascer”, atração do horário das nove da emissora. Ela participará de cinco capítulos do folhetim e será Aurora, uma fazendeira de fora da Bahia que conhece José Inocêncio (Marcos Palmeira). Eles viverão um tórrido romance, mas que será breve.

Malu acertou sua participação na quarta-feira (19), conforme o “F5”. Ela estava longe da TV desde 2016, quando esteve no elenco de “Haja Coração”. O nome da atriz foi pensado para "Renascer" após a recusa de Paolla Oliveira, que não tinha agenda disponível para as gravações.

Recentemente, Malu tinha falado sobre seu afastamento das novelas. “Desde que parei com as novelas, eu não tinha um plano assim: 'Ah, não quero mais fazer novelas'. Mas eu não tinha mais aquele desejo incandescente de quando eu era mais nova. Quando eu era pequena, assistia a muita novela. Era uma noveleira clássica, sabe? Eu via, chegava do colégio, via das seis, das sete e das oito, e tivesse, via a das dez. Quando saí, não tinha mais isso”, explicou, em entrevista ao “F5”.