Rapper Travis Scott é preso por invasão de propriedade e embriaguez, em Miami

O rapper norte-americano Travis Scott foi preso, nesta madrugada de quinta-feira (20), em Miami, nos Estados Unidos. O cantor foi detido pelos crimes de invasão de propriedade e embriaguez em público.

O artista de 33 anos, cujo nome verdadeiro é Jacques Bermon Webster, foi capturado por volta das 4h (horário local), após a polícia ser acionada para atender a uma denúncia de briga e desordem na Marina da cidade do estado da Flórida. As informações são do portal da emissora NBC News.

A prisão do rapper acontece oito dias antes dele iniciar a nova turnê "Circus Maximus". Em setembro, ele desembarca no Brasil para o Rock in Rio 2024. Conforme o veículo, Travis pagou a fiança, no valor de 650 dólares — cerca de R$ 3,5 mil —, e deve ser solto.

Veja também É Hit Morre cantor Chrystian, da antiga dupla sertaneja com Ralf, aos 67 anos Zoeira O que é intersexo? Entenda condição do bebê de Teca em 'Renascer' Zoeira Estreia de 'Casamento às Cegas 4' é dedicada a Wanderley Tavares; relembre participação

As autoridades foram acionadas após uma pessoa reportar que havia indivíduos lutando em um iate na Marinha de Miami. Ao chegarem ao local, encontraram o artista "gritando com os ocupantes da embarcação".

Inicialmente, Travis obedeceu às ordens dos agentes de segurança para se sentar, mas em seguida desconsiderou a orientação. O denunciante detalhou aos policiais que queria apenas que o cantor fosse retirado do local.

Na ocasião, os oficiais identificaram "um forte cheiro de álcool vindo do hálito do réu”, conforme relataram em depoimento.

Por fim, o rapper aceitou deixar o cais ao ser ameaçado de prisão, mas logo em seguida retornou ao barco gritando. Então, levado sob custódia.

Travis é pai dos dois filhos da empresária e influenciadora Kylie Jenner, Stormi e Aire, de 6 e 2 anos, respectivamente.