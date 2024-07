Tony Salles pode se apresentar pela última vez como Parangolé no Fortal 2024; entenda

Uma das principais bandas do pagode baiano irá se apresentar na primeira noite do Fortal 2024, no próximo dia 18. Em entrevista à coluna, Tonny Sales — atual vocalista do grupo — revelou que a apresentação pode ser a última à frente da banda. O motivo? O dono do hit "Rapunzel" deve iniciar carreira solo em 2025.

No Fortal, o Parangolé estreou no corredor da folia em 2023 com grande público no bloco "Bagunça". Inicialmente, o grupo havia negociado a primeira participação para a micareta em 2020. Por conta da pandemia do coronavírus, a participação só aconteceu no ano passado.

Assista à entrevista:

"Tá se encaminhando para eu começar a minha carreira solo. Aí, meu amigo, dobra a responsabilidade, né? Eu tenha certeza que o Fortal deste ano não será igual ao ano passado. A gente tá preparando um repertório especial criando momentos especiais para poder marcar", pontou o artista.

Sobre se fazer presente no Fortal 2025 como cantor solista e em outras micaretas pelo País, o baiano diz que já trabalha para isso.

É uma negociação automática. As pessoas já falam: 'mas ele vem, né? É Tony que vem ano que vem, né?'. Isso aí é muito legal, já tá acontecendo. Tony Salles Cantor

Como um bom micareteiro, Tony deu três dicas aos foliões para curtir bem cada noite do Fortal: "A primeira dica que eu daria é você ir para o evento para se divertir real, sabe? Se entregar o evento viver o evento e o Fortal é um lugar perfeito para isso, né? Segundo: vá para beijar na boca e, terceiro, se não for para beijar na boca, vá cantar muito", comentou, aos risos, o baiano.

Na primeira noite de Fortal, além do bloco "Bagunça", se apresentam no corredor da folia o "Vumbora" com Bell Marques e a dupla Rafa e Pipo, e "O Vale" — sob comando de Alinne Rosa.

Serviço

Fortal 2024

Data: 18 até 21 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: site oficial Efolia