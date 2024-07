Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de julho

Nem tudo a gente consegue controlar. Tudo é transitório. Esse está sendo o grande aprendizado da semana. E depois de rastejar nas águas turvas de Escorpião, a Lua renasce das cinzas e se aventura no signo de Sagitário. E com fé e otimismo, hoje pode ser um dia de respiro. A quarta-feira pode ser um pouco mais leve. E se você sente que o seu mundo ficou pequeno ou nada de novo acontece na sua vida, liberte-se das âncoras e se abra a existência. No período da noite a Lua vai fazer oposição a Júpiter e você vai enxergar do alto todas as situações que que te aprisionam. Você está no controle de sua vida e tem a capacidade de se mover em qualquer direção.

Signo de Câncer hoje

Este é um momento para explorar novos caminhos e aceitar desafios. Olhe para o futuro com otimismo e confiança, mantendo-se aberto a novas possibilidades de trabalho. Quanto a saúde, busque práticas que ajudem a equilibrar seu corpo e mente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.