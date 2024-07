Éder Militão pede guarda de Ceci, filha com Karoline Lima; veja detalhes

Karoline Lima se pronunciou, nesta terça-feira (16), nas redes sociais após o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, pedir na Justiça a guarda da filha deles, Cecilia Militão, de 2 anos. A modelo e influenciadora cearense revelou que está ciente do processo do atleta.

"Eu queria falar para vocês que eu já vi sim tudo o que está acontecendo, mas queria tranquilizar vocês, óbvio que, na medida do possível, eu tô bem", disse em vídeo.

Procurada pela revista Quem, Gabrielle Garcia, advogada de Karoline, revelou que estão convictos de uma vitória favorável à cearense. "Estamos cientes do pedido, mas temos a convicção de que, para que haja uma alteração da guarda para unilateral, é necessário que a parte contrária comprove graves prejuízos psicológicos à criança, o que definitivamente não é o caso", disse.

Garcia ainda pontuou que Karoline é uma "mãe exemplar, que há anos tem sofrido assédio processual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível". A advogada ainda revelou não haver "qualquer indício de alienação parental".