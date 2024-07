Maya Massafera revela voz após procedimentos cirúrgicos: 'Não está sendo fácil'

Maya Massafera revelou sua voz após fazer cirurgias de feminização vocal, durante sua transição de gênero. A influencer e apresentadora de 43 anos falou sobre com o processo tem sido difícil e declarou que resolveu mostrar a evolução, mas ressaltando que ainda não está pronta", pois a última cirurgia foi há 15 dias.

"Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz e a minha última cirurgia foi há 15 dias atrás. Então, a minha voz não está pronta ainda, ela só vai estar pronta daqui dois meses e meio porque são três meses pós-cirurgia, mas eu vim aqui mostrar a evolução para vocês, porque entendo que muitos de vocês estão curiosos", disse a influenciadora.

Veja como ficou a voz de Maya Massafera

Ela ainda comentou sobre a demora para divulgar sua transição, e conta que resolveu "dar a cara a tapa" por conta de historias "distorcidas" que divulgaram nas redes sociais.

"É tanta cobrança pra ver se a minha voz está feminino o suficiente que eu resolvi vir aqui dar a minha cara a tapa e conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar. Esse primeiro vídeo resolvi falar sobre a palavra travesti. Eu sou uma mulher trans, uma mulher travesti. Você sabia que trans e mulher travesti é a mesma coisa?", comenta.

Veja também Zoeira Sócio de Nego Di segue foragido da Justiça; humorista teve habeas corpus negado Zoeira Ingrid, de Casamento às Cegas, obtém medida protetiva contra Leandro Marçal Zoeira Éder Militão pede guarda de Ceci, filha com Karoline Lima; veja detalhes

'Muito feliz', diz apresentadora

Apesar das cobranças, Maya comentou que está em um momento de felicidade, mas disse que "tem de ir com calma".

"Eu, Maya, tô muito feliz. Apareci antes do momento que estaria preparada e tenho que ir com calma. São muitas emoções dentro de mim porque eu não tive infância e juventude porque estava dentro de um corpo que não era meu. Peço desculpas se estou desagradando alguém, mas estou seguindo no meu tempo. Quero fazer muito pela minha classe", conta.

A apresentadora ainda agradeceu o apoio da comunidade trans: "Quero agradecer todas as mulheres trans que vieram antes de mim. A minha transição não está sendo fácil. Amo vocês do fundo do coração".