Maya Massafera fala pela primeira vez após cirurgia vocal: 'Trouxe a boa, olha isso'

A influenciadora Maya Massafera, que ganhou notoriedade recente na internet por não falar nos vídeos, revelou como está a voz após duas cirurgias para alteração vocal, neste sábado (13). Maya se tornou embaixadora de um site de apostas e aparece nas redes sociais para a divulgação.

"Quer 'dim-dim' no fim de semana? Clica e joga, mas com responsabilidade e só maiores de 18 (anos). Eu já trouxe a boa, olha isso, olha isso", diz ainda com a voz baixa, mas já evidenciando o resultado da mudança vocal.

O Diário do Nordeste trouxe, nesta semana, uma série de reportagens sobre como jogos conhecidos como 'Tigrinho’ e ‘Aviãozinho’ podem gerar dependência, dívidas e perdas na família.

Maya Massafera é uma mulher trans e teve problemas com a primeira cirurgia realizada para tornar a voz mais aguda. Há alguns meses, ela surgiu em vídeos onde faz apenas barulhos com as unhas e sons de "beijo", gestos que passaram a ser reproduzidos nas redes sociais.

Durante esse período, no entanto, vários comentários surgiram questionando o silêncio da influenciadora e gerando uma expectativa para o retorno da fala. Os registros foram compartilhados nos stories do Instagram.

Cirurgia para a voz

Maya Massafera revelou no Instagram que fez uma nova cirurgia de alteração da voz e, dessa vez, com resultado positivo, no último mês.

“Fiz vários exames e está tudo maravilhoso. Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria. Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter minha voz em três meses. Então, contenham a curiosidade. Vou fazer tudo como o médico falou… Alguns dias sem falar e depois o mínimo possível e muita fono”, explicou Maya.

Como já falei, quando eu comecei a transição, eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos ruins, porém estou muito mais segura e realizada Maya Massafera Influenciadora

Maya já havia passado pela mesma cirurgia, mas devido a um erro médico, ficou com sequela nos olhos.