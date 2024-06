Maya Massafera faz novo relato sobre transição e compartilha dificuldade com hormônios

A influenciadora digital Maya Massafera fez um novo relato sobre sua transição de gênero, nesta quinta-feira (20), falando, em especial, das consequências dos hormônios que tem que tomar.

“Em toda minha transição, eu nunca imaginei que o mais difícil seriam os hormônios. Um médico me explicou que é a sensação de uma mulher grávida + TPM + menopausa. Tudo misturado vezes 1000. Tomo bloqueadores, injeções, comprimidos. Falamos muito e temos estudos sobre tantas coisas da medicina, mas sobre transição não é tão simples”, disse, nas redes sociais.

Maya também relatou sua experiência negativa com médicos durante o processo: "Fui em médicos, tidos como 'os melhores', que não tinha conhecimento nenhum. Muitas vezes praticavam falas absurdas e transfóbicas e eu com muita paciência ainda ensinava a pessoa. Muitos falam que tenho que fazer 'tal coisa', senão vou ficar parecendo travesti. Meu amor, eu sou travesti, eu sou trans. Tá tudo bem eu parecer o que eu sou! Temos indígenas, negras, loiras, temos diversos tipos de mulheres e eu sou uma delas. Sou trans. Tudo bem eu parecer trans. Isso não me faz menos e nem mais mulher. 'Você não tem útero'. Oxi, quantas mulheres nascem sem útero?! Nem todas as mulheres têm 10 dedos. Nem todas as mulheres têm mão, nenhuma mulher é igual a outra! Somos todas únicas. Minha alma é de mulher! E Deus me fez assim para eu ensinar amor e respeito para muitas pessoas. Deus não é a favor do ódio, do câncer, da fome, da ruindade".

"Muitos se incomodam de eu não estar militando 24h por dia e estar postando looks caros. O que te incomoda? Eu ser uma mulher trans com esses looks caros e não estar no lugar de marginalização que você quer me colocar? Te incomoda uma mulher trans ter esses privilégios? Temos que cobrar dos nossos políticos! A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil, ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso".

Em silêncio desde que passou pela transição de gênero, Maya havia contado, na quarta-feira (19), que terá que passar por uma nova cirurgia nas cordas vocais.