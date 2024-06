Maya Massafera revela que refez cirurgia da voz: 'Drama acabou'

A influenciadora digital Maya Massafera revelou no Instagram que fez uma nova cirurgia de alteração da voz e, dessa vez, deu tudo certo. Nesta quinta-feira (27), ela explicou que o procedimento foi feito na segunda-feira (24), em São Paulo.

“Fiz vários exames e está tudo maravilhoso. Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria. Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter minha voz em três meses. Então, contenham a curiosidade. Vou fazer tudo como o médico falou… Alguns dias sem falar e depois o mínimo possível e muita fono”, explicou Maya.

“Como já falei, quando eu comecei a transição, eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos ruins, porém estou muito mais segura e realizada. Não tenho mais disforia de algumas coisas. Minha voz é uma delas, pedi para o médico fazer na medida do que fosse possível, sem eu correr nenhum risco. Que se a foz ficasse parecida com o que era antes, não tinha problema. Agora é esperar três meses”, disse ainda.

Maya já havia passado pela mesma cirurgia, mas devido a um erro médico, ficou com sequela nos olhos.