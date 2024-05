Maya Massafera se pronuncia sobre demora em mostrar a voz após transição

Após muita expectativa dos seguidores, Maya Massafera finalmente quebrou o silêncio sobre o tempo em que ficou sem mostrar a voz após passar por cirurgia de feminilização vocal, em pronunciamento divulgado na última terça-feira (28) em seu stories do Instagram.

“O que vocês mais estão perguntando é sobre a voz. Eu não estou muda, gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca, por isso fico poupando de falar muito. Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que fiz. Calma que logo, logo vou estar falando normal. Meu novo normal, né? Risos”, disse a youtuber.

Ela contou ainda que passou pelo procedimento há dois meses: “No primeiro mês fiquei sem falar nada, agora já posso falar, porém, (a voz) sai rouca e fraca. Talvez eu tenha que refazer (a cirurgia) daqui um mês, vamos ver”.

“Explicando resumidamente. Depois explico com calma. Quando eu fiz a cirurgia, por erro médico, deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital”, explicou Maya.

Por causa do erro médico, disse a influenciadora, alguns pontos da garganta se soltaram. "Chorei muito e soltou alguns. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E se refaço essa cirurgia", confessou ela.

Cuidados

Maya se submeteu a uma glotoplastia, durante seu processo de transição de gênero. A cirurgia, que dura do máximo 90 minutos, é feita pela boca e não deixa cicatrizes. São dados em média de 3 a 4 pontos e, geralmente a paciente recebe alta no mesmo dia do procedimento.

A médica Érica Campos, especialista em transição vocal, falou ao Gshow que são necessários 15 dias de silêncio absoluto: "Não vale nem mexer os lábios. Se a paciente pega um resfriado, por exemplo, e tosse, isso pode arrebentar os pontos".

"Ela tem lidado com isso de maneira muito inteligente e positiva. A cirurgia da voz não é como as demais. A paciente precisa se empenhar para a transição vocal, 15 dias depois, a paciente já pode falar, mas a voz não está pronta. A cirurgia modifica o tom da voz, mas como ela vai colocar esse novo tom dentro da fala é um processo construído", reforçou Érica.