Esposa de Tony Ramos diz que ator segue com cuidados do pós-operatório

A esposa do ator Tony Ramos, Lidiane Barbosa, revelou que o artista mantém os cuidados após as cirurgias no cérebro, mas que "está tudo em paz". Em entrevista à revista Quem, acrescentou que ele está fazendo fisioterapia.

"Tony está em exames de imagens que fazem parte do pós-operatório, mas ele está bem, lendo, fazendo fisioterapia. Tudo em paz”, disse.

O ator de 75 anos recebeu alta na última sexta-feira (24) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

O QUE ACONTECEU COM TONY RAMOS

No dia 16 de maio, Tony Ramos foi internado e passou por uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma intracraniano. Ele deu entrada no hospital após se sentir mal durante a gravação de um filme.

Já no dia 19 deste mês, precisou realizar outro procedimento após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Desde então, ele estava sob cuidados intensos.

De acordo com os médicos, as duas cirurgias foram consideradas um sucesso e a recuperação de Tony impressionou a todos.

O ator esteve recentemente nas telinhas da Globo na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama, ele interpretava o vilão Antônio La Selva, que passava às 21h na emissora.