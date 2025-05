Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de maio

A Lua começa o dia em Leão, despertando nosso brilho, criatividade e vontade de sermos vistos. Mas à tarde, às 16h40, ela entra em Virgem, trazendo um chamado para colocar ordem no que está bagunçado — por dentro e por fora. À noite, Vênus faz um sextil com Plutão: aspectos profundos vêm à tona nas relações. Desejos escondidos, sentimentos intensos e uma nova força para amar com mais verdade e menos máscaras. Observe o que você sente, mas também o que você está escolhendo nutrir.

Signo de Aquário hoje

O dia te leva do brilho ao pragmatismo — aproveite para cuidar melhor da sua energia. Aprofundar conversas e vínculos pode transformar a forma como você se conecta com os outros. Não fuja do desconforto, ele pode te revelar poder.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.