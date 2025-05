Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (5)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (5) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Sheila convida Carlos para jogar boliche.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Sheila convida Carlos para jogar boliche. Helena decide telefonar para Carlos, mas desiste antes que ele atenda. Daniel convence Carlos a ir ao boliche e pede para ele levar Bianca e Bruno. Yara informa Paula sobre o programa de Carlos. Trajando o vestido de grávida que ganhou de Valquíria, Joyce esbarra em Assunção no corredor do prédio. Assunção fica furioso ao ver a filha com roupa de grávida.

Ele e Helena trocam ofensas. Carlos joga boliche com Paula, e Sheila se morde de ciúmes. Paula provoca Sheila e diz para ela tomar cuidado com Bianca. Joyce se sente mal após ver os pais brigando. Assunção liga para Xavier para saber de Joyce. Sheila se irrita ao ver Daniel jogar com Bianca. Helena acompanha Marta ao médico. Enciumada, Sheila discute com Daniel. No clube, Joyce pensa em Bruno.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.